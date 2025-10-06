Актора Тайріса Гібсона заарештували після того, як його собаки напали на сусідського пса

Американського актора Тайріса Гібсона, відомого за ролями у франшизі “Форсаж”, заарештували після того, як його собаки породи кане-корсон напали на сусідського пса – п’ятирічного кавалер-кінг-чарльз-спанієля на прізвисько Генрі – і спричинили його загибель, повідомляє CNN.

Як пише видання, ордер на арешт Гібсона було видано минулого тижня. Йому пред’явили звинувачення у жорстокому поводженні з тваринами. Після затримання актор вніс заставу в розмірі 20 тис. доларів і вийшов на волю.

У заяві, оприлюдненій адвокатом Гібсона, зазначається, що актор перебував поза містом, коли стався інцидент, однак визнає відповідальність за своїх собак. Нині чотирьох тварин, які брали участь у нападі, мають передати під контроль влади.

“Містер Гібсон ще раз хоче висловити свої глибокі співчуття сім’ї, яка втратила свого собаку, і шанобливо просить про конфіденційність і розуміння, оскільки це питання вирішується через відповідні правові канали”, – заявив адвокат актора Гейб Бенкс.

Домашніх улюбленців Гібсона вже перевезли до іншого будинку. Сам актор, за словами юристів, співпрацює з поліцією та планує врегулювати ситуацію у правовому полі.