В Одессе от коронавируса COVID-19 умер 47-летний врач-реаниматолог.

Об этом в Facebook сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

«В Одессе зафиксировано два летальных случая пациентов с коронавирусом. Ушли из жизни 74-летняя пенсионерка и 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавирусу и спасают пациентов», - написал он.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 433 человек, зафиксировано 17 летальных случаев. При этом выздоровели 210 пациентов.