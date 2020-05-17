Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.
Полярники отправились со станции «Академик Вернадский» еще 24 апреля. 2 мая они прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Затем через Сантьяго, Сан-Паулу и Лиссабон вернулись в Украину. Они прибыли эвакуационным рейсом из Португалии в аэропорт «Борисполь».
Вместе с членами летней экспедиции домой вернулись члены сезонного отряда, которые работали на станции три месяца.
Все полярники установили приложение «Действуй дома» и две недели оставаться дома на самоизоляции.
Напомним, 21 апреля на станции «Академик Вернадский» прибыла 25-я Украинская антарктическая экспедиция .
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