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24-украинская антарктическая экспедиция, которая более года работала на станции «Академик Вернадский», 17 мая вернулась домой.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Полярники отправились со станции «Академик Вернадский» еще 24 апреля. 2 мая они прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Затем через Сантьяго, Сан-Паулу и Лиссабон вернулись в Украину. Они прибыли эвакуационным рейсом из Португалии в аэропорт «Борисполь».

Вместе с членами летней экспедиции домой вернулись члены сезонного отряда, которые работали на станции три месяца.

Все полярники установили приложение «Действуй дома» и две недели оставаться дома на самоизоляции.

Напомним, 21 апреля на станции «Академик Вернадский» прибыла 25-я Украинская антарктическая экспедиция .
ForUm

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