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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник Быковнянские могилы и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в воскресенье, 17 мая.

Отмечается, что Зеленский возложил цветы к братской могиле, а также установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма у центрального монумента мемориала Быковнянские могилы.

Кроме того, президент возложил цветы к памятному знаку польских захоронений.

«Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы», – заявил президент Украины.

Зеленский отметил, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений.

«В независимой демократической Украине жизнь и здоровье граждан всегда будет моим безусловным приоритетом», – отметил глава государства.

В памятных мероприятиях также принял участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, 16 мая президент Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы и рассказал всем о своем видении Европы.
ForUm

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