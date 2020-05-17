Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник Быковнянские могилы и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в воскресенье, 17 мая.
Отмечается, что Зеленский возложил цветы к братской могиле, а также установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма у центрального монумента мемориала Быковнянские могилы.
Кроме того, президент возложил цветы к памятному знаку польских захоронений.
«Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы», – заявил президент Украины.
Зеленский отметил, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений.
«В независимой демократической Украине жизнь и здоровье граждан всегда будет моим безусловным приоритетом», – отметил глава государства.
В памятных мероприятиях также принял участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Напомним, 16 мая президент Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы и рассказал всем о своем видении Европы.
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