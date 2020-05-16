Президент Украины Владимир Зеленский в День Европы заявил, что фраза Украина — это Европа не должна быть просто формальным лозунгом, который украинцы вспоминают раз в год, а должна быть частью их сознания.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я всегда говорил, что Европа — это, прежде всего, способ мышления. Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С „аллергии“ на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно припаркованного авто и окурка, выброшенного в урну», — написал президент.

И призвал делать так, «чтобы День Европы был у нас каждый день».

Зеленский напомнил, что европейские друзья Украины в 2020 году отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский союз.

«Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: Европа не будет построена сразу или по единому плану. Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается», — пишет Зеленский и добавляет, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины.