Представители Демократической партии США провели через Палату представителей американского Конгресса законопроект о выделении еще 3 триллионов долларов на поддержку экономики страны, страдающей из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как отмечается, законопроект был принят 208 голосами за и 199 против, несмотря на жесткую оппозицию со стороны представителей Республиканской партии.

Документ предусматривает выделение почти 1 трлн для государственных и местных органов власти и новые прямые платежи в размере 1200 долларов частным лицам, безработным, арендаторам, держателям кредитов и домовладельцам.

«Не действовать сейчас - это безответственно не только с гуманитарной точки зрения, но и безответственно в целом, поскольку бездействие будет стоить еще больше. Больше с точки зрения жизни, средств к существованию, стоимости для бюджета, стоимости для нашей демократии», - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

При этом отмечается, что принятый законопроект с малой вероятностью пройдет через Сенат и будет подписан президентом. Администрация президента выступает против выделения дополнительных денег, мотивируя тем, что на поддержку экономики в совокупности уже были выделены 3 триллиона.

«Он не имеет никаких шансов стать законом в том виде, в котором был принят, скорее всего, предстоят трудные переговоры с Белым домом и Сенатом, контролируемом республиканцами», - говорится в сообщении.

Напомним, Конгресс поддержал пакет помощи экономике США на сумму $3 триллиона.