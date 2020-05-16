Конгресс США проголосовал за пакет помощи экономике во время пандемии коронавируса на сумму 3 триллиона долларов.

Об этом сообщает CNN.

Законопроект поддержали 208 конгрессменов, в то время как против проголосовали 199 человек.

Из этой суммы триллион долларов передадут местным властям и губернаторам. Также будет начата работа фонда для сотрудников критических сфер.

75 миллиардов долларов выделят на пособия по безработице, проведение тестирования на коронавирус и образовательные кредиты.

Далее проект должен поддержать Сенат США.

Коронавирус нового типа COVID-19 был впервые обнаружен в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

По состоянию на 15 мая в мире диагностировано более 4,5 миллионов случаев заражения. Более 306 тысяч человек умерли.

США являются страной, которая наиболее пострадала от коронавируса. В стране диагностировано более 1,4 миллионов заражений. Более 87 тысяч человек умерли.

Напомним, Трамп не исключает полного прекращения отношений с Китаем.