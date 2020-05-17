В Европарламенте сообщили, что данные 1,2 тысячи сотрудников попали в открытый доступ, затронув 15 тысяч учетных записей других специалистов по делам Евросоюза.

Об этом сообщил вице-президент Европарламента по политике в области IT Марсель Колайя, пишет Politico.

В открытый доступ попала в частности конфиденциальная информация и зашифрованные пароли.

Издание пишет, что «утекли» данные крупнейшей фракции в Европарламенте — Европейской народной партии.

Представитель EНП Педро Лопес де Пабло подтвердил утечку адресов электронной почты и паролей. Но он добавил, что это устарелые пароли, которые использовались подписчиками сайта в 2018 году.

«Сейчас им ничего не угрожает, потому что в парламенте система требует полностью менять свой пароль каждые три месяца », — заявил он.

Основатель индийской компании Shadowmap, предоставляющей услуги в сфере кибербезопасности, Яш Кадакия сообщил, что файлы содержали информацию о тысячах людей и их связях с политическими партиями и учреждениями.

Напомним, ранее Европарламент одобрил план восстановления после COVID-19.