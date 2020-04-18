Европарламент одобрил план экономического восстановления Европы от последствий пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.
В частности, Европарламент поддержал фискальные меры Евросоюза, поддержку ликвидности для борьбы с COVID-19, а также одобрил выпуск облигаций, гарантированных бюджетом ЕС.
«Было очень важно, чтобы парламент подавляющим большинством высказался в пользу решительного плана экономического восстановления Европы. Это означает использование всех имеющихся ресурсов для стимулирования экономики, включая восстановительные облигации, то есть возможность финансирования на международных рынках. Мы должны обеспечить, чтобы расходы, которые несет каждая страна в связи с этим кризисом, были распределены с этого момента», - сообщил глава Европарламента Давид Сассоли.
Далее одобренный пакет восстановления европейской экономики будет рассмотрен Европейским советом, заседание которого состоится 23 апреля.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Африка может стать следующим эпицентром вспышки коронавируса.
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