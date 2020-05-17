За рубежом от коронавируса COVID-19 лечится 141 украинец. Успешно прошли курс лечения 73 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Больше всего украинцев проходят курс лечения в Италии (121 человек). По три инфицированных человека находятся в Австрии, Беларуси и России.

Также заболевшие украинцы есть в США, Чехии, Швеции, Ирландии, Германии, Уругвае и на Мальте.

С начала эпидемии более 17 тысяч украинцев обратились к дипломатам в рамках программы «Захист», которая помогает информированием о возможных рейсах в Украину и ближайшие страны.

Напомним, как отметили в Минздраве, в Украине четвертый день подряд растет число новых случаев COVID-19.