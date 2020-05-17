Так называемые «власти» Крыма издали указ, согласно которому с 18 мая на полуострове отменяется режим самоизоляции, который был введен из-за эпидемии коронавируса.
Как сообщает Крымская правозащитная группа, запрет остается в силе для людей старше 65 лет.
Также с 18 мая возобновят работу большинство предприятий и представителей бизнеса в Крыму.
16 мая на полуострове диагностировали еще 13 случаев заражения коронавирусом.
Всего в Крыму оккупационные «власти» сообщили о 407 случаях заболевания. Семь человек умерли.
Напомним, Зеленский заявил, что второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая
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