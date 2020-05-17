также в разделеМир
В Испании рекордно снизилась смертность от COVID-19 15
В Беларуси зарегистрировано почти 30 тысяч человек с COVID-19 10
Россия заняла второе место по количеству инфицированных коронавирусом в мире 61
В Британии возросла смертность от коронавируса 23
Палата представителей США одобрила проект поддержки экономики на 3 трлн долларов 15
В Европарламенте произошла масштабная утечка данных 67
«Евровидение-2021» состоится в Роттердаме 14
В Испании зафиксировали спад смертности от коронавируса 22
Германия открыла границу с Люксембургом на мосту у Шенгена 28
Италия откроет границы с 3 июня 23
Германия отменяет обязательный карантин для въезжающих из стран ЕС 71
Трамп намерен восстановить частичное финансирование ВОЗ 16
США вводят новые ограничения для Huawei 26
Россия «идет» на второе место по количеству заболеваний COVID-19 104
Air Canada уволит больше половины сотрудников 23
Антирекорд: в мире 100 тысяч случаев коронавируса за сутки 27
NASA представило соглашение о принципах освоения Луны 33
В России отреагировали на продление запрета «ВКонтакте» и «Одноклассников» 98

Бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг собирается выделить 250 миллионов долларов в поддержку экс-вице-президента США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах.

Об этом сообщает Reuters.

В то же время, представители Байдена отказались подтверждать эту информацию. Но напомнили о том, что Блумберг официально поддержал экс-вице-президента в марте, после снятия своей кандидатуры с президентской гонки.

Напомним, по данным опроса Reuters/Ipsos, наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден сохраняет электоральное преимущество перед президентом Дональдом Трампом на уровне 8%.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Ранее предвыборную гонку демократов покинули все наиболее значимые соперники Байдена, большинство из них уже поддержали кандидатуру бывшего вице-президента.

Поддержал Байдена и 44-й президент США Барак Обама.

Кандидатуру Байдена должны утвердить на съезде Демпартии 17 августа.

Напомним, власти США предупредили о вмешательстве РФ в выборы-2020.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2663 грн.
23
Теги