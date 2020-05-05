Министерство внутренней безопасности США разослало американским штатам меморандум, в котором предупредило о возможном вмешательстве в предстоящие президентские выборы и перечислило методы такого вмешательства. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

В меморандуме, озаглавленном «Возможная российская тактика в преддверии выборов в США 2020 года», имеющемся в распоряжении агентства, подчеркивается, что чиновники администрации президента Дональда Трампа продолжают бить тревогу по поводу перспектив будущего вмешательства России в американскую политику.

Документ предупреждает о восьми якобы возможных методах российского вмешательства, оценивая их как высокие и умеренные угрозы.

Среди высоких угроз - возможность того, что Россия якобы может взломать и похитить информацию, подобно кампании 2016 года, когда электронные письма предвыборного штаба кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон были украдены российскими военными хакерами и опубликованы WikiLeaks.

К другим угрозам высокой степени министерство отнесло попытку России использовать «контролируемое государством медиа-оружие для распространения материалов среди целевой аудитории», а также экономические и деловые рычаги для влияния на политические круги в США с целью продвижения российских интересов и воздействия на американское общественное мнение.

Умеренные угрозы включают манипулирование избирательной инфраструктурой, такой, как базы данных избирателей и системы подсчета голосов, а также предоставление финансовой поддержки американским политическим кандидатам или кампаниям.

В меморандуме не называются конкретные кандидаты, которых Москва якобы может поддержать.