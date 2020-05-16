также в разделеПроисшествия
Боевики обстреляли украинские позиции в районе Новгородского 11
На Донбассе девять обстрелов и двое раненых за сутки 18
В Донецкой области на мине подорвалась женщина 14
Из-за выжигания травы более 10 авто попали в ДТП на Киевщине 14
За границей от коронавируса умерли 8 украинцев 21
ООС: Боевики совершили 11 обстрелов и понесли потери 38
На Закарпатье рухнула стена недействующего кинотеатра: погиб человек 16
На Закарпатье со стрельбой и погоней задержали авто контрабандистов 18
На Донбассе во время занятий погибли двое военных 40
В Кривом Роге из 15 «самовольно выписанных» пациентов с COVID-19 двое умерли 20
В Харькове неизвестные взорвали банкомат 19
В Украине число больных COVID-19 возросло до 16847 человек 50
В результате обстрела боевиков погиб 1 военный, еще 1 – ранен 24
На Тернопольщине умер мужчина, которого покусал рой пчел 14
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, ранен военный 15
Во Львове задержали мужчину, угрожавшего взорвать ресторан 17
Причины смерти украинских супругов на Бали до сих пор не установлены 34
В ВСУ коронавирусом болеют 45 человек 16

От осложнения, вызванного коронавирусным заболеванием COVID-19, умер сотрудник «UA: Ривне», инженер телевидения Николай Теремок.

«Ему было 59 лет, более четверти века он обеспечивал эфир для всей области. Николай пробыл в городской больнице неделю, его состояние не было тяжелым и мы надеялись на его выздоровление. Но вчера вечером перевели в реанимацию, где его сердце биться перестало», — сообщили в ривненской филии Суспильного.

В общем в коронавирус подтвердили у 6 работников ривненской филии Суспильного, все они — на самоизоляции. Здание после первого подтвержденного случая полностью продезинфицировали.

«Эту и по меньшей мере следующую неделю все сотрудники работают дистанционно. С понедельника планируется массовое тестирование работников на наличие COVID-инфекции», — добавили в «Суспильном. Ривне».

По последним данным, в Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 17 858 человек. В общем 4906 пациентов уже выздоровели от коронавирусного заболевания, а 497 — умерли от осложнений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги