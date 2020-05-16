От осложнения, вызванного коронавирусным заболеванием COVID-19, умер сотрудник «UA: Ривне», инженер телевидения Николай Теремок.
«Ему было 59 лет, более четверти века он обеспечивал эфир для всей области. Николай пробыл в городской больнице неделю, его состояние не было тяжелым и мы надеялись на его выздоровление. Но вчера вечером перевели в реанимацию, где его сердце биться перестало», — сообщили в ривненской филии Суспильного.
В общем в коронавирус подтвердили у 6 работников ривненской филии Суспильного, все они — на самоизоляции. Здание после первого подтвержденного случая полностью продезинфицировали.
«Эту и по меньшей мере следующую неделю все сотрудники работают дистанционно. С понедельника планируется массовое тестирование работников на наличие COVID-инфекции», — добавили в «Суспильном. Ривне».
По последним данным, в Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 17 858 человек. В общем 4906 пациентов уже выздоровели от коронавирусного заболевания, а 497 — умерли от осложнений.
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