также в разделеРелигия
Митрополит Павел рассказал, как испытания помогают стать сильнее 15
Митрополит Антоний объяснил, почему Бог не всегда исполняет наши желания 14
Церковь опубликовала тексты домашних молитв в день праздника Вознесения Господня 26
В Киево-Печерской лавре на Вознесение Господне верующие будут молиться в четырех храмах 16
Митрополит УПЦ оказал помощь погорельцам на Житомирщине 13
В Полтаве семинария УПЦ приглашает абитуриентов получить профессию регента-псаломщика 14
На Волыни благотворители при содействии Волынской семинарии УПЦ купили медицинское оборудование онкобольным детям 12
Священник борется с онкологическим заболеванием и нуждается в помощи 25
Церковь опубликовала тексты домашних молитв Отдания Пасхи 67
Митрополит Антоний объяснил, как распознать счастье 18
Митрополит Антоний рассказал о духовном опыте, который дает жизнь 38
Епископ УПЦ объяснил, почему необходимо поддержать петицию в защиту Киево-Печерской лавры 20
Верующие Черногории требуют возобновить крестные ходы после карантина 12
Епископ УПЦ объяснил, что поможет достичь единства в Украине 21
В сети доступен виртуальный тур по разрушенным дореволюционным храмам Киева 21
Совет Церквей намерен обсудить с премьер-министром меры адаптированного карантина 14
Черновицкий митрополит УПЦ поддержал верующих Задубровки, пострадавших от нападения активистов ПЦУ 25
В Киеве сняли карантин с трех монастырей УПЦ 15

Священники Ровенской епархии Украинской Православной Церкви 29 мая будут сдавать кровь в областном центре крови.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «РІВНЕ. Голос Церкви», к донорству также приглашают верующих.

«Кровь необходимый материал для того, чтобы спасти человеческие жизни. В период карантина мало людей изъявляет желание стать донорами, потому запасы крови уменьшаются. Особенно не хватает доноров с 2+», - сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1380 грн.
9
Теги