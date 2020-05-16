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В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 153 новых случая заражения коронавирусом. В частности, заболели 17 медиков.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Более половины людей, у которых подтвердили заболевания — воспитанницы и работники Дарницкого дома-интерната для девушек.

«После зафиксированного очаге заболевания в Дарницком доме-интернате для девушек статистика за прошедшие сутки в столице в плохом смысле впечатляющая», — отметил Кличко.

Сегодня в Киеве уже 2221 подтвержденный случай заболевания COVID-19. С начала эпидемии в Киеве 45 человек умерли, а 222 — выздоровели.

По последним данным, в Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 17 858 человек. В общем 4906 пациентов уже выздоровели от коронавирусного заболевания, а 497 — умерли от осложнений.
ForUm

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