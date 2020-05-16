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Самая крупная канадская авиакомпания Air Canada приняла решение до 60% сократить число сотрудников для экономии средств и распределения нагрузки при снижении трафика из-за пандемии коронавируса.

Об этом CBC.

По оценкам авиакомпании, пострадают от 19 до 22,8 тысячи из 38 тысяч сотрудников. Сокращения начнутся с 7 июня.

Из-за пандемии коронавируса число рейсов Air Canada сократилось на 95%, 225 самолетов компании простаивают.

Канадский Союз государственных служащих (CUPE) ведет переговоры с Air Canada по смягчению последствий сокращений.

«К сожалению, сегодня суровая правда заключается в том, что по каждому показателю, который у нас есть, мы существенно будем сокращаться, по крайней мере, в течение трех лет», — заявил исполнительный вице-президент Air Canada Крейг Лэндри.

Напомним, три авиакомпании могут запустить самолеты из Украины.
ForUm

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