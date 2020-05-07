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РФ в рамках содержания оккупационных режимов на территории Луганской и Донецкой областей тратит 1,3 млрд долларов только на зарплаты.

Об этом на брифинге сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает УНИАН.

«На 62-63% бюджеты двух субъектов («так называемые «ДНР» и «ЛНР». - Ред.) финансирует Российская Федерация, потому что они своими налогами и сборами собирают 37-38%, и каждый год эта цифра уменьшается. Раньше у них было 40%. Они получают свои зарплаты из бюджета РФ. 1 млрд 300 млн долларов по разным данным – это лишь финансирование зарплат», - отметил Резников.

 
ForUm

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