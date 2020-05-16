В рамках программы американское агентство планирует высадить на поверхность Луны «первую женщину и еще одного мужчину».

Пока неизвестно, с какими странами США вести переговоры о присоединении к этому соглашению. В то же время, источники Reuters ранее сообщили, что Россию как партнера NASA не рассматривает, видя в РФ угрозу своим космическим технологиям.

В NASA отметили, что крайне важно выработать общий набор принципов, регулирующих гражданские исследования и использование космического пространства.

Директор NASA Джим Брайденстайн предлагает «идти вместе» на Луну, не уточняя, кому именно.

«Это новое начало для освоения космоса! Сегодня для меня большая честь объявить о «Пакте Артемиды», который устанавливает общее видение и набор принципов для всех международных партнеров, которые присоединятся к возвращению человечества на Луну. Мы идем вместе», — написал он в Twitter.

В агентстве уточнили, что партнеры смогут присоединяться к пакту, заключая двусторонние соглашения, в которых будет изложено общее видение принципов, отвечающих Договору о космосе от 1967 года. Эти принципы должны обеспечить безопасную и прозрачную среду, которая будет способствовать исследованиям в космосе.

В «Пакте Артемиды» говорится:

Соглашение направлено не только на исследования, но и на улучшение мирных отношений между народами. Потому что в основе пакта — требование того, чтобы вся деятельность проводилась в мирных целях;

Прозрачность. В NASA говорят, что всегда пытаются публично говорить о своих планах и политике, и ожидают того же от будущих партнеров;

Важным моментом является функциональная совместимость, потому что она имеет решающее значение для обеспечения безопасности и надежности в исследовании космоса. Пакт призывает страны-партнеры использовать открытые международные стандарты, разрабатывать новые стандарты при необходимости и стремиться к максимально возможной функциональной совместимости;

Краеугольным камнем соглашения является оказание помощи тем, кто в ней нуждается. Пакт подтверждает обязательства NASA и стран-партнеров по Соглашению о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космос. Участники пакта должны принять все меры для оказания помощи космонавтам, терпящим бедствие;

Обмен научными данными. Партнеры NASA должны взять пример с агентства и также публиковать свои научные данные, чтобы гарантировать, что человечество сможет получить выгоду от исследования Луны;

Участники соглашения должны защищать объекты и артефакты, которые имеют историческую ценность;

Возможность добывать полезные ископаемые на Луне, Марсе и астероидах — одна из важнейших задач исследования космоса, участники сделки должны добывать ресурсы в космосе с соблюдением Договора о космосе 1967 года;

Создание «зон безопасности» вокруг Луны, должно не наносить вреда от разного рода препятствий. Для этого участники пакта должны информировать о месте и характере своих операций;

Сохранение устойчивой и безопасной окружающей среды. Для этого страны-участники должны действовать так, чтобы соответствовать Руководящим принципам по уменьшению космического мусора профильного комитета ООН. Участники пакта также должны разрабатывать планы по уменьшению орбитального мусора, в частности с помощью безопасной, своевременной и эффективной утилизации и пассивацию космических кораблей после завершения их миссии.

Напомним, Том Круз и Илон Маск планируют снять фильм в космосе.