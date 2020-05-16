За минувшие сутки вооруженные формирования так называемых «ЛНР» и «ДНР» девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате двое украинских военных ООС получили ранения.
Об этом сообщает Операция Объединенных Сил в Facebook.
Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы велись неподалеку Широкино, Старогнатовки, Водяного, Марьинки, Каменки, Славного и Орехового.
Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.
По данным разведки, 15 мая военные ООС ранили по меньшей мере одного боевика.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
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