Реальный валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2020 года сократился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в оперативной оценке ВВП, которую дала Государственная служба статистики, сообщает УНИАН.

«Реальный ВВП в I квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом уменьшился на 0,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с I кварталом 2019 года уменьшился на 1,5%», - сказано в сообщении.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины в 2020 году сократится на 4,2%.

Правительство пересмотрело предположения и прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год – теперь ожидается падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее.

Согласно прогнозу Всемирного банка, по итогам 2020 года экономика Украины упадет на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны в текущем году на 7,7%.