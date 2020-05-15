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В Донецкой области от подрыва на противопехотной мине российского производства получила ранения 35-летняя гражданка Украины, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Военнослужащие из состава Объединенных сил во время наблюдения за позициями противника вблизи оккупированного Докучаевска заметили гражданское лицо с явными признаками ранения в ногу, которая пыталась ползком приблизиться к нашему опорному пункту. Украинские воины эвакуировали женщину в безопасное место, где медицинский персонал подразделения предоставил потерпевшей неотложную помощь. После этого наши защитники срочно доставили раненую гражданку в центральную районную больницу города Волноваха. Сейчас состояние пациентки стабилизировалось, ее жизни ничего не угрожает.

Характер полученного ею ранения - минно-взрывная травма левой ноги, травматическая ампутация стопы, - указывает на подрыв на минно-взрывном устройстве, вероятно противопехотной мине ПМН-2.

Использование указанных боеприпасов запрещено Оттавской конвенцией, присоединившись к которой Украина уничтожила все противопехотные мины ПМН-2 и ПОМ-2 под международным наблюдением. В то же время Российская Федерация отказалась подписать этот документ и продолжает обеспечивать свои вооруженные формирования такими минами для использования в боевых действиях на востоке Украины.
ForUm

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