Правительство рассматривает возможность выделения аграриям безвозвратной разовой финансовой помощи за потерянные посевы. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает УКАБ.

«В направлении поддержки аграриев есть необходимость выделения безвозвратной разовой финансовой помощи за потерянные посевы размером 4,5-5 тыс. грн за гектар. Денежная помощь необходима, чтобы аграрии имели возможность для себя спланировать, как рассчитаться с пайщиками, уплатить налоги и сделать планировку посева 2020/2021», - отметил Высоцкий.

По его словам, основная задача сейчас - сделать инструмент получения помощи максимально простым. Сельхозпроизводители, которые хотят получить помощь, должны подтвердить свой статус, предоставить статистику площадей, подтверждение от Гидрометцентра о форс-мажорных погодных обстоятельствах и актирование земель, которые делают комиссии на уровне местных администраций.

Он отметил, что потеря посевов из-за засухи, является форс-мажорными обстоятельствами, на которые единовременно нужно выделить отдельно средства и привлечь дополнительный финансовый ресурс. «В рамках 4 млрд грн средств, выделенных государством для поддержки агросектора этот вопрос решить невозможно. Потому что мы имеем в Одесской области 300 тыс. и 410 тыс. га по Украине площадей с потерянными посевами. Если умножить это количество гектаров на 5 тыс. грн, в сумме мы получим 2 млрд грн. Фактически, если забрать с 4 млрд гривен 2 млрд, плюс стоит учесть 8,5 млрд грн за предыдущий период, тогда нет смысла говорить о программах поддержки с бюджетом в 1 млрд грн на этот год», – подчеркнул Высоцкий.

Сейчас изучаются юридические инструменты, как быстро реализовать эту программу поддержки. Уже на следующей неделе планируется официальная правительственная позиция с указанием временных горизонтов и этапности.