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В Соломенском районе Киева мужчина угрожал гранатой сотрудникам и посетителям супермаркета, сообщает пресс-служба столичного главка.

В магазине на улице Кудряшова между неизвестным и сотрудником супермаркета  возник конфликт, в ходе которого посетитель достал предмет, похожий на гранату, и стал им угрожать. По указанному адресу немедленно выехали наряд полиции охраны, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и взрывотехники.

На месте правоохранители выяснили, что мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника. Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать.

38-летнего уроженца Черкасской полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а в ходе поверхностного осмотра обнаружили у него гранату «РГД-5» и две сигнальные ракеты. Запрещенные предметы изъяли и направили на проведение соответствующей экспертизы. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов.

Следственным отделом Соломенского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное нарушителю грозит до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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