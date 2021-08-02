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Полиция Оболонского района Киева в субботу, 30 июля, задержала мужчину, стрелявшего в прохожих, называя их «хохлами» и восхваляя «ДНР», Россию и Владимира Путина.

Как сообщила пресс-служба столичного главка,  во время мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина выстрелил из окна в прохожих. Менее чем через час правоохранители установили местонахождение злоумышленника, поэтому туда выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа и оперативники Оболонского управления полиции.

На месте происшествия сотрудники отдела криминальной полиции вместе с патрульными задержали правонарушителя и доставили в районное управление полиции. Задержанный - ранее не судимый уроженец Донецкой области, 1998 года рождения. В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли револьвер «Флобер», из  которого, вероятно, сделал выстрел правонарушитель.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении. За содеянное ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий опубликовал фрагмент видео, опубликованного в Telegram. На нем человек целится в прохожих неподалеку от торгового центра Dream Town и комментирует это нецензурной лексикой.

«Надеюсь, попал. Шел служить в «ДНР» во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе?! Слава России!» — говорит мужчина на видео после выстрела.

В разговоре с полицейскими мужчина заявил, что «хотел создать провокацию для человека, с которым общался, и просто так пошутил».

«Я сделал это только по той причине, что считал, что это покажется смешным тем людям, с которыми я общался. И я никогда не поддерживал ни «ДНР», ни Россию, ни Путина», — заявил мужчина.
ForUm

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