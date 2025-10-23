На Хрещатику підпалили шини: підозрюваного затримано

Сьогодні, 23 жовтня, у центрі Києва сталася пожежа на вулиці Хрещатик.

Невідомий чоловік підпалив автомобільні шини навпроти будівлі Київської міської державної адміністрації. Про це повідомляють пресслужби ДСНС та поліції Києва.

У Шевченківському районі столиці запалили шини біля адміністративної будівлі.

За інформацією рятувальників, загоряння охопило площу близько 3 кв. м.

Працівники чергового посту КМДА оперативно почали гасити шини за допомогою вогнегасників, пожежу локалізували ще до прибуття пожежників.

Остаточно ліквідувати вогонь змогли бригади ДСНС.

Поліція повідомила, що підозрюваного у підпалі було затримано. Ним виявився місцевий житель 1977 року народження.

Чоловіка доставили до районного управління поліції, де триває з’ясування обставин події.

Наразі слідчі встановлюють мотиви зловмисника.