В Харькове полиция составила два протокола на женщину, которая вместе с детьми портила свои загранпаспорта и неприглядно высказывалась об Украине.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«На днях в Харькове произошел брутальный случай - женщина с тремя детьми устроила «перфоманс» с порчей заграничных паспортов. Она и ее дети оскорбительно высказывались в адрес государства Украина и бросали паспорта на землю, показывая свое неуважение к документу украинского гражданина», - написал он в Facebook.

Видео быстро стало вирусным в социальных сетях «не без помощи пропагандонов из РФ и их приспешников в Украине».

«Правда, почему эта гражданка заставила своих детей бросать паспорта на землю и оскорблять чувства других граждан, она не объяснила. Почему же «злые» пограничники не выпустили ее и троих ее симпатичных детей на отдых в Турцию?! А суровая правда такова - законодательство Украины прямо устанавливает требование наличия согласия отца детей на их выезд за пределы Украины, если они путешествуют только с матерью.

Такого согласия среди предоставленных для погранконтроля документов не было.

И поэтому пограничники выполнили свой долг и не допустили нарушения Закона. И правильно сделали», - заявил замминистра.

«За оскорбления в адрес государства и народа Украины у нас ответственность не предусмотрена. К сожалению... А вот за мелкое хулиганство и невыполнение обязанностей по нормальному воспитанию детей ответственность, пусть и небольшая, но есть», - добавил Геращенко.

Сегодня утром во время вылета из аэропорта Харькова по уже правильно оформленным выездным документам на детей гражданке Инне П. полицией был вручен протокол по ст. 173 КУпАП за мелкое хулиганство и ст. 184 КУпАП за уклонение от нормального воспитания детей.