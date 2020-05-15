Сегодня утром в селе Небелица Макаровского района произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей. Причина возникновения опасной ситуации – задымление, сообщает Укравтодор.

«Из 5 ДТП 2 – с пострадавшими (к счастью, все живы), остальные 3 – без пострадавших. Движение в направлении Киева из-за этого было затруднено», - говорится в сообщении.

«Украинские поджигатели, несмотря на увеличение штрафов и громкую информационную кампанию, продолжают нести угрозу для здоровья и жизни граждан», - подчеркнули в Укравтодоре.