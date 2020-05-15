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Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) обратился к властям и народу Черногории с призывом вернуться к взаимной братской любви.

Фото: svetigora.com

Обращение митрополита опубликовано на сайте svetigora.com.

«Если кто-то должен за что-то ответить, я прошу тех, кто находится у власти – я напишу это в письме президенту и премьер-министру в эти дни – пусть отвечу я. И, если кого-то нужно арестовать и судить, пусть это будет митрополит Черногорско-Приморский, преемник святого Петра Цетинского. И если он виновен, пусть его судят», – сказал владыка.

Митрополит Амфилохий напомнил о представителях Сербской Церкви, которые пострадали за веру в разные времена.

«Я прошу всех, если кто-то должен быть судим за то, что происходит в Черногории, то они должны судить меня в первую очередь. Я готов пойти в суд и, в случае необходимости, быть приговорен к пяти или десяти годам, или столько, сколько потребуется», – подчеркнул сербский архиерей.

Митрополит призвал народ не провоцировать власти своими действиями, а власти – отпустить арестованных в Никшиче представителей Сербской Православной Церкви.

«Всем вместе, целуя мощи святого Петра, примирителя и целителя, и святого Василия Острожского, объединиться в братской любви <…> Всем нам, независимо от того, где мы находимся и кому мы принадлежим, необходимо вернуться на этот путь Бога, путь Святого Петра Цетинского и Святого Василия Острожского. Это моя молитва, моя просьба, мое благословение всем в Черногории. И я убежден, что это также благословение святого Петра Цетинского», – обратился он к обеим сторонам конфликта.

12 мая полиция Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и 7 клириков СПЦ за участие в празднованиях и крестном ходе в честь святого Василия Острожского в период карантина. Патриарх Ириней и президент Сербии призвали освободить епископа Иоанникия, однако власти не прислушались к их призыву. Это породило массовые протесты, в ходе которых против верующих применили слезоточивый газ.
ForUm

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