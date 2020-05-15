Львовский городской совет совместно с представителями различных культурных сред разработал пять этапов выхода культуры из карантина. Все они будут внедряться постепенно и только при условии уменьшения динамики распространения коронавируса, отмечается на сайте горсовета.

«Еще никогда так одномоментно не убирались театры, музеи, библиотеки, галереи... как два месяца назад. За это время все соскучились по культуре оффлайн. Последние недели было много встреч с руководителями и лидерами различных культурных институтов и уже сегодня можем показать наработанные 5 этапов выхода культуры из карантина», - отметил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.

Поэтому, при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов, культура Львова будет выходить из карантина в следующем порядке:

Этап 1 - Май

Пилотное открытие музейных пространств под открытым небом. Уже с 11 мая начал работу Музей народной архитектуры и быта им. К. Шептицкого, Территория террора и Лычаковское кладбище

запуск автокинотеатров

Театры начнут восстановление репутацией

Открытие выставок под открытым небом

Открытие уличных экспозиций

Этап 2 - Июнь

Открытие медиатек и библиотек (сначала абонемент, затем и залы коворкинга)

Открытие народных домов (индивидуальные занятия)

Открытие молодежных центров

Возможность проведения событий с ограниченным количеством людей на открытом пространстве при соблюдении отдельного протокола (в частности, в парковых зонах)

Полноценное открытие выставок в закрытых помещениях (при условии соблюдения отдельного протокола) и галерей

Открытие кинотеатр под открытым небом

Восстановление работы дополнительного количества музеев

Этап 3 - июль

Проведение концертов и театральных представлений на открытом пространстве

Этап 4 - Август

Пилотное проведение событий в закрытых помещениях - при условии соблюдения отдельного протокола (театр, органный зал) - с ограниченной количество людей

Открытие кинотеатров в закрытых помещениях (по отдельным протоколом) - с ограниченным количеством людей

Этап 5 - Сентябрь