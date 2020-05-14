Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что действующий генеральный прокурор Ирина Венедиктова способствовала его увольнению. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

Так, комментируя причины своей отставки, Рябошапка связал их с интересами тех, кто хотел занять его место.

«И это точно не Сергей Кизь и не Сергей Ионушас. Были те, кто предсказывал мою отставку. Это, собственно, действующий генеральный прокурор. Если на то пошло, будем откровенны: она на встрече с президентом в глаза ему заявила, что я продаю уголовные производства. В моем присутствии.

...Разговор вообще касался другого, президент очень удивился, когда она почему-то перешла на эту тему. Из этого я делаю вывод, что этот человек - один из тех, кто постоянно «вкладывал» в уши президенту и руководителю его офиса, что нужно поменять генерального прокурора. Мол, «идет весна, посадки нужны», а генеральный прокурор тормозит дела, которые они «быстро и эффективно расследовали». В частности, по Порошенко. Теперь они могут сделать все, что обещали», - рассказал экс-генпрокурор.

Обвинения Венедиктовой, по его словам, касаются дела, переданного в НАБУ.

«Она назвала одно из производств, которое мы передали в НАБУ по подследственности. Это 364 статья Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением. Соответственно уголовное расследование должно осуществлять только НАБУ. Видимо, речь шла о том, что я дела «продаю» в НАБУ. ...Если она при мне такие вещи президенту говорит, можно представить, что происходит без меня», - отметил Рябошапка.

При этом он уточнил, то «президент удивился» инциденту, «но ничего не сказал».

По мнению Рябошапки, такое поведение Ирины Венедиктовой связано с амбициями и тем, что «конкурс на главу ГБР она бы не выиграла». «Потому что не имеет необходимых качеств - ни моральных, ни профессиональных, чтобы этот конкурс выиграть. И, в принципе, ее поход в Верховный суд это показал (в свое время Венедиктова не сумела пройти конкурс на должность судьи ВСУ – Ред..). Думаю, в Офисе президента уже никто не сомневается, что там все плохо (в Офисе генпрокурора)», - отметил Рябошапка.

Также он выразил предположение, что карьера действующего генпрокурора «не будет продолжительной» и ее скоро уволят.

«Сегодня его (президента. - Ред.) это может устраивать, однако завтра он может неожиданно изменить генерального прокурора и руководителя ГБР. Так, как это было с министрами: три недели устраивали, а затем - перестали устраивать. Это типично для этой власти», - резюмировал бывший генпрокурор.

Напомним, 5 марта Верховная Рада дала согласие на увольнение Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины.