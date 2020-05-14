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Украина заранее знала о переговорах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака в Берлине по урегулированию на Донбассе. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Козака приглашали на переговоры в Берлин из-за отсутствии прогресса в выполнении Минских соглашений, а также в связи с активным подходом украинской стороны, которая, предлагает новые инициативы, в частности, повысить уровень представительства Трехсторонней контактной группы.

«Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас (глава МИД Германии. - Ред.) смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова. Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет», - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что Украина благодарна немецкой стороне за усилия по привлечению России к диалогу и поиску конструктива.

Напомним, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил о переговорах по урегулированию конфликта на Востоке Украины, которые он провел с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.
ForUm

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