Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил о переговорах по урегулированию конфликта на Востоке Украины, которые он провел с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель, передает DW.

Участники консультаций в Берлине «достигли договоренности о взаимных дальнейши[ действия[ по мирному урегулированию ситуации», заявил Козак в эфире телеканала «Россия-24» в среду, 13 мая.

По словам Козака, консультации «дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров» об урегулировании ситуации на Донбассе. Он утверждает, что якобы удалось договориться о дальнейших действиях, которые требуют взаимодействия с представителями Донбасса и Украины и в «нормандском формате».

В немецком правительстве по просьбе подтвердить визит Козака заявили, что рабочие визиты и встречи с представителями ведомства канцлера не комментируют.

На запросы журналистов, каким образом Дмитрия Козака пустили в Германию, несмотря на международные санкции, получили такой ответ: «В Европейском Союзе в случае запрета на въезд есть определенные исключения и процедура ... Исключения составляют, например, переговоры о разрешении конфликта на востоке Украины. Этих правил придерживаются», - сказано в сообщент.

Козак попал в «черный список» лиц, которым запрещен въезд в ЕС, в 2014 году в связи с аннексией Крыма и конфликтом на Донбассе.