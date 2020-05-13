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Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований задержали и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни Гостаможслужбы при получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации ГБР, должностные лица таможни требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза, что растаможивается.

Следователи ГБР задержали таможенника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов США.

Также следователи ГБР проверяют причастность к совершенным преступлениям лиц руководящего состава Одесской таможни.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному и его сообщникам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Telegram-канале журналиста Евгения Плинского сообщалось, что сотрудники СБУ задержали на взятке главу Одесской таможни Михаила Грибанова.

В то же время экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook сообщил, что СБУ проводит массовые обыски и задержания на Одесской таможне. Он также опубликовал фото и видео с места событий.
ForUm

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