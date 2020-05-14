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В селе Межирич Каневского района Черкасской области открыли музей погибшим на Майдане сотрудникам «Беркута».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимир Зинченко.

«На Каневщине в Межириче открыли музей… погибшим на Майдане беркутовцам. Экспозиция музея – резиновые дубинки, наручники… Те самые палки, которыми били по голове протестующих», – написал он.

«Как приехали сегодня журналисты, стенды быстренько убрали. Но, как сообщили, что все вернут назад, как только уедут журналисты», – отметил Зинченко.
ForUm

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