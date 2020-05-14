В селе Межирич Каневского района Черкасской области открыли музей погибшим на Майдане сотрудникам «Беркута».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимир Зинченко.
«На Каневщине в Межириче открыли музей… погибшим на Майдане беркутовцам. Экспозиция музея – резиновые дубинки, наручники… Те самые палки, которыми били по голове протестующих», – написал он.
«Как приехали сегодня журналисты, стенды быстренько убрали. Но, как сообщили, что все вернут назад, как только уедут журналисты», – отметил Зинченко.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время