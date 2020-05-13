В четверг, 14-го мая, в северных и западных областях Украины снова пройдут дожди, осадки придут в Винницкую область, а вечером в центральные и Одесскую область, сообщила синоптик Наталья Диденко.
В зоне дождей возможны грозы.
На Востоке, на значительной части Юга, в Днипре и районах существенные осадки завтра маловероятны.
Ветер в Украине будет юго-западным, порывистым.
«С температурой воздуха – сплошной гопак, любые фигуры на любые вкусы», - отметила синоптик.
Ближайшей ночью будет холодно, + 4 + 9 градусов.
Однако облачность, которая придет с фронтом, прикроет небо и защитит от заморозков.
А вот на северо-востоке и востоке Украины, где ожидаются прояснения, вероятность заморозков 0-3 градуса.
Днем на крайнем севере ожидается + 9 + 13 градусов, в большинстве северных областей + 12 + 16 градусов, в центральных областях + 17 + 22 градуса, в Винницкой до +25 градусов, на востоке 16 градусов на Харьковщине, + 18 + 22 градуса – в Луганской и Донецкой областях.
На юге в прибрежных районах + 17 –+ 20 градусов, на континентальной части + 20 – + 25 градусов.
В большинстве западных областей + 12 – + 18 градусов, в Закарпатье до +22 градусов.
На Черновицкую область может навалиться жара, которая завтра будет царить в Молдове и Румынии, там вероятно местами до 27 градусов.
14 мая в Киеве ожидается увеличение облачности, пройдут дожди, ночью +7 – +8 градусов, завтра днем в столице +13 – +14 градусов.
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