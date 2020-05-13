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Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан выздоровел от коронавируса и приступил к исполнению своих обязанностей, сообщает пресс-служба МВД.

Контрольные и повторные тесты показали отрицательные результаты.

С сегодняшнего дня генерал-лейтенант Николай Балан уже приступил к исполнению своих обязанностей. Он поблагодарил медицинским работникам за их профессиональную работу, а также за ежедневный вклад в борьбу с распространением COVID-19 и лечения граждан.

По состоянию на 9:00 13 мая в Национальной гвардии Украины 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, на лечении находятся 19 военнослужащих, выздоровели 9, на самоизоляции находятся 147. Летальных случаев нет.
ForUm

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