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Отправленный в отставку заместитель председателя Одесской ОГА Виталий Свичинский считает, что его уволили по «задаче сверху убрать всех порошенковских».

«С удивлением прочитал пост главы ОГА Максима Куцого о том, что меня уволили из-за того, что я не выполнял свои должностные обязанности. Интересно. Видимо, есть соответствующие документы о дисциплинарном производстве, служебном расследовании и соответствующем взыскании? Продемонстрируйте такое, господин голова!» - написал он в Facebook.

Свичинский подчеркивает, что процедурное заявление написал 11 октября 2019, в соответствии со статьей 10 Закона Украины «О местных государственных администрациях».

Сама статья гласит: «Первые заместители и заместители председателей местных государственных администраций заявляют о прекращении своих полномочий новоназначенным председателям местных государственных администраций в день их назначения».

«Меня не уволили тогда. Я работал эти несколько месяцев. Работал, несмотря на сопротивление. А когда начал задавать неудобные вопросы, возникла «версия» о том, что я «не справлялся с работой», - заявил он.

«Неужели так трудно не манипулировать, а сказать правду? Такую, которую вы мне говорили несколько недель назад – что Вам поставлена ​​задача «сверху» убрать всех «порошенковских», - резюмировал Свичинский.

12 мая в Одесской ОГА сообщили, что Виталия Свичинского уволили с должности за несвоевременную выплату доплат медработникам, задействованным в лечении больных коронавирусом.
ForUm

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