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Патриарх Кирилл выразил соболезнования погибшим в результате пожара в частном хосписе для пожилых людей «Второй дом».

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Глубоко соболезную всем, кого коснулось это страшное несчастье, кто потерял в пожаре своих родных и близких. Возношу молитвы Милосердному Владыке жизни и Победителю смерти Господу нашего Иисусу Христу об упокоении душ усопших в селениях небесных, о скорейшем исцелении раненых и даровании благодатного утешения семьям ныне скорбящих», - отмечается в послании Предстоятеля.

В ночь на 11 мая в поселке Опалиха Московской области при пожаре в хосписе погибли девять человек. В настоящее время шестеро пострадавших находятся в реанимации, еще трое - в отделениях терапии и кардиологии. На месте пожара идут следственные действия, возбуждено уголовное дело.

 
ForUm

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