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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заразился коронавирусом, сообщает ТАСС.

«Да, я заболел, - сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. – Лечусь», – заявил он.

Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния.
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