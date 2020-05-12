В голландском порту Роттердам погибла 39-летняя украинка, которая была членом экипажа лайнера Regal Princess. По информации местной полиции, смерть наступила в результате самоубийства.

Есть информация, что причиной смерти могло стать отмена чартера, которым женщина должна была вернуться домой, сообщает ВВС Украина.

Это уже третье самоубийство на круизных лайнерах за последние две недели.

По информации МИД, 10 мая тело 39-летней украинки нашли в воде за бортом судна Regal Princess, пришвартованном в порту Роттердама.

Тело погибшей доставили в местный морг, а ее родственникам сообщили о смерти.

Посольство Украины в Королевстве Нидерланды организует перевозку тела погибшей в Украину для захоронения.

Сайт Crew Center, который является сообществом членов экипажей всего мира, со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинка должна была вернуться домой чартерным рейсом, который впоследствии отменили.

«8 мая должны быть два чартера, один из них отменили. К сожалению, именно им она должна была лететь. Рейсы перенесли на 12 мая, но, конечно, никто не может сказать, что он 100% полетит. Никто не ожидал, что произойдет что-то подобное. Это очень печально», - цитирует Crew Center одного из членов экипажа.

Команда Regal Princess немедленно спустила на воду спасательную лодку. Удалось достать ее тело, но уже без признаков жизни.

Полиция Роттердама начала расследование инцидента.

Лайнер Regal Princess привез в Роттердам членов экипажей из других лайнеров. 5 мая судно высадило около 70 британцев-членов различных экипажей в Саутгемптоне.