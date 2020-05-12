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Двум участникам незаконного вооруженного формирования «Добровольческая народная дружина «Рубеж», участвовавшим в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.
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