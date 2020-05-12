Народный депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский не против найти более доходное место в политике, и им может стать Партия Шария. Об этом стало известно из интервью бывшего журналиста-расследователя телеканалу «NEWSONE», сообщает «Информатор».

Дубинский отметил, что из всех существующих на сегодняшний день партий, он бы обратил внимание именно на Партию Шария. «Более никакой политической силы я не вижу, к какой бы можно было присоединится. И которая бы в своих лозунгах, целях и задачах на первое место ставила интересы граждан», – сказал Дубинский.

Известно, что в ВерховнуюРадунардеп прошел благодаря своей медийной популярности и покровительству Игоря Коломойского. Так, у Дубинского 200 тысяч подписчиков на Фейсбуке, а его ролики на Ютубе собирают миллионы зрителей. Но не благодаря этому он нажил себе невероятно огромное, как для журналиста состояние, а благодаря умению убедительно лгать через телевизор.

Это же подтверждает в своем блоге и политолог Карл Волох. Он пишет, что журналисты Казарин, Портников, Кошкина, Рыбников, Бигус и еще несколько звезд не зарабатывают десятки (если не сотни) тысяч долларов в месяц, чтобы покупать такое количество недвижимости и поддерживать образ жизни с водителями, охранниками и десятками автомобилей. «За что же такое счастье конкретному Дубинскому, почему вдруг именно его талант оплачивается так высоко? Потому что речь не о журналистике, а о медиакилерстве, когда талантливый человек, пользуясь статусом журналиста, уничтожает репутации политиков, должностных лиц или бизнесменов по заказу. И это оплачивается по совершенно другому тарифу», – пишет Волох.

Но, как оказалось, в некоторых моментах, бывшие враги Дубинского вполне могут стать его соратниками.

Как сообщает журналист и блогер Виктор Аристов, в последнее время у Дубинского сильно изменилось и отношение к одиозному Михаилу Саакашвили к которому, будучи журналистом, у нардепа было много претензий и вопросов. Во времена работы на канале «1+1» в 2017 году Дубинский называл всех поддерживающих экс-президента Грузии «лохами», но уже недавно, в роли нардепа, он всем заявил о том, что поддерживает его возвращение в украинскую политику.

Напомним, что Александр Дубинский зашел в Верховную Раду, выиграв выборы на мажоритарном округе Киевской области от партии «Слуга народа».