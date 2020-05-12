Вчера, 11 мая, около 16:00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 в Киеве обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову, сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.
«На месте происшествия работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и сотрудники национальной полиции», – говорится в сообщении.
В Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление по факту гибели военнослужащего. Следствие продолжается.
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