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Вчера, 11 мая, около 16:00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 в Киеве обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову, сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.

«На месте происшествия работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и сотрудники национальной полиции», – говорится в сообщении.

В Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление по факту гибели военнослужащего. Следствие продолжается.
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