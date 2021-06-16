В зоне проведения операции объединенных сил погиб военный из Львовской области.
«В зоне проведения боевых действий (ООС), погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 г.р.», сообщила Рава-Русская городская территориальная община.
В пресс-службе штаба ООС Украинской правде сообщили, что смерть наступила либо в результате неосторожного обращения с оружием, либо самоубийства. Сам инцидент произошел 15 июня вечером.
Ведется следствие.
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