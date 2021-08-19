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В результате снайперского огня оккупантов на Востоке Украины 19 августа погиб контрактник 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский.

Об этом сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

«Горькие новости из зоны боевых действий: сегодня от пули снайпера погиб львовянин, военнослужащий службы по контракту, командир мотопехотного отделения военной части А0998, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский», - написал он в Facebook.

У героя остался малолетний сын.
ForUm

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