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По материалам контрразведки СБУ суд лишил свободы бывшего военного Вооруженных сил Украины. За помощь стране-агрессору и псевдореспублике «ДНР» предатель проведет 6 лет за решеткой, сообщил пресс-центр ведомства.

В 2020 году украинский военнослужащий был завербован представителем НВФ «ДНР» для сбора и передачи разведывательной информации о дислокации, вооружении и личном составе сил ООС в районе линии разграничения.

Также злоумышленник инициативно предложил свои «услуги» для совершения диверсий против украинских военных.

Во время обысков по месту его жительства обнаружено и изъято арсенал военных средств поражения.

Правоохранители задержали подозреваемого в июне текущего года.

В начале августа 2021 Артемовский городской суд признал его виновным по:

ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ч. 1. ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия проводились по процессуального руководства специализированная прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.
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