Американский штат Нью-Йорк расследует 85 случаев нового заболевания у детей, связанного с коронавируса, сообщает Голос Америки.

«Симптомы похожи на синдром токсического шока. Это не является нормальным случаем COVID. Случаи COVID обычно имеют респираторный характер», - заявил губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции в воскресенье.

Синдром токсического шока представляет собой воспаление кровеносных сосудов. «Иногда это воспаление в сердце. Возможно, подобные случаи поступали в больницы, но их не сопоставляли с COVID, потому что они не похожи на коронавирус», – отметил он.

Из-за этого токсического шока в Нью-Йорке умерли двое детей 7 и 5 лет и подросток.

Новая болезнь также похожа на синдром Кавасаки, при котором возможно, в частности, образование аневризм, тромбозов и разрывы сосудистой стенки.

Симптомы токсического шока сейчас зафиксировали только у детей преимущественно школьного возраста, они развились от нескольких дней, до недели, после того, как ребенок заболел коронавирусом.

«Хотя эта болезнь редкая, мы просим родителей быть бдительными», - написал Куомо в Twitter.

Родителям советуют немедленно обратиться за помощью, если ребенок имеет длительную лихорадку (более пяти дней), затрудненное кормления (младенцев), сильную боль в животе, диарею или рвоту, изменение цвета кожи, проблемное дыхание.