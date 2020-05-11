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Государственная избирательная комиссия Польши официально подтвердила, что выборы президента Республики Польша, которые были запланированы на 10 мая, не состоялись, сообщает RMF24.

Национальная избирательная комиссия констатировала, что на президентских выборах, назначенных на 10 мая, избиратели не имели возможности проголосовать за кандидатов.

Теперь у маршалка польского Сейма Ельжбет Витек есть 14 дней для объявления новой даты проведения президентских выборов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о проведении голосования на президентских выборах 2020 года посредством почты.

На пост президента Польши претендуют десять кандидатов, в том числе действующий глава государства, кандидат от правящей партии Право и справедливость Анджей  Дуда.
ForUm

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