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В воскресенье, 10 мая, Израиль частично открыл детские сады в рамках усилий по восстановлению экономики. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, число новых случаев коронавируса идет на спад, поэтому в стране постепенно ослабляют карантин.

Занятия в стране возобновились на прошлой неделе для первых трех и последних двух классов школы, что позволило родителям вернуться к работе. При этом садики заполнены лишь на 70%, а учащиеся должны соблюдать правила социального дистанцирования и гигиены.

Власти Израиля сообщают, что при выборе того, какие дети в первую очередь должны вернутся в детские сады, сотрудники отдают приоритет тем, кто живет в неполных семьях или с одинокими, или работающими матерями.

Отметим, воскресенье - начало рабочей недели в Израиле.

Согласно последним данным, в Израиле зарегистрировано 16 458 новых случаев коронавируса и 248 смертей. После введения карантина по всей стране безработица достигла 27%. В Израиле живет около 9 миллионов человек.

Напомним, Минздрав утвердил рекомендации для парикмахерских, магазинов и кафе.
ForUm

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